​В отношении МТС и «Мегафона» возбуждены дела за внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела за нарушение требований об отмене внутрисетевого роуминга, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ФАС.

ФАС установила, что предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Также ФАС призанала необоснованным ежесуточную плату при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Помимо этого, ФАС направила МТС разъяснение, что изменение тарифов не должно было привести к ухудшению условий для абонентов. «Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России, – указывает замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. – В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб./сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали».

В этой связи ФАС возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела о нарушении антимонопольного законодательства.