​Предприниматели Югры могут взять онлайн-кассу «Эвотор» в аренду в Сбербанке

Предприниматели Югры могут взять в Сбербанке онлайн-кассу «Эвотор» в аренду. Благодаря новой услуге представители малого и среднего бизнеса могут сэкономить на покупке и установке кассового оборудования.

«Средняя стоимость онлайн-кассы – 30 000 рублей. Если прибавить к этой сумме расходы на установку и обслуживание аппарата получится ощутимый разовый платеж для предпринимателя, – комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко. – В случае, если предприятие пользуется услугами эквайринга и находится на расчётно-кассовом обслуживании в Сбербанке, мы готовы предложить аренду онлайн-кассы «Эвотор» по стоимости от 1400 рублей в месяц».

В стоимость аренды входит установка аппарата с фискальным накопителем и его настройка, а также выпуск квалифицированной электронной подписи для клиента и обслуживание у оператора фискальных данных.

Смарт-терминал «Эвотор» представляет собой планшет на базе Android, который совмещает в себе ряд функций. Помимо приема наличных и карточных платежей терминал позволяет контролировать остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бонусы, передавать информацию о выручке и проданных товарах, а также контролировать работу торговых точек удаленно через личный кабинет.

Главное отличие «Эвотора» от стандартных кассовых аппаратов – возможность передачи данных в налоговую службу через операторов фискальных данных, что предусмотрено ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники».

«Эвотор» – дочерняя компания Сбербанка, которая производит современную кассовую технику для малого и микробизнеса. Получить более подробную информацию по установке онлайн-касс можно по телефону в г. Сургуте: 8(3462)35-08-60 или 8(906)826-67-66.