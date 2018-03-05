​Минфин намерен сократить ежедневные закупки валюты на 39 процентов

С 7 марта по 5 апреля Минфин направит на покупку валюты 192,5 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Согласно сообщению, ежедневный размер интервенций снизится по сравнению с февралем почти на 40 процентов. Ежедневный объем покупки составит 9,6 млрд рублей.
По итогам марта Минфин рассчитывает получить 238 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00