​#Часземли2018. Голосуй за природу

В 2017 году Сургут стал столицей экологической акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час Земли" в России, а в тройку лидеров вошли также Тамбов и Мурманск.

Сейчас у жителей Сургута есть шанс повторить прошлогодний успех.

Чтобы поддержать свой город необходимо: Отметьте свое участие на карте акции.

В этом году "Час Земли" пройдет 24 марта с 20.30 до 21.30.

Напомним, что администрация Сургута получила 30-сантиметровую статуэтку c золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.