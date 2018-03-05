​Чистая прибыль «Детского мира» за 2017 выросла на 27 процентов

Чистая прибыль «Детского мира» по итогам 2017 г. увеличилась на 26,8% до 4,844 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет компании по МСФО.

Выручка крупнейшего российского продавца детских товаров в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросла на 21,9%, до 97 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 22,4% до 64,21 млрд руб., валовая прибыль – на 21% до 32,79 млрд руб., операционная прибыль – на 21,5% до 8,02 млрд руб. Число чеков увеличилось на 14,1%, а сумма среднего чека уменьшилась на 6%.

В компании рассказали, что в ближайшие 4 года они намерены открыть не менее 250 новых магазинов бренда «Детский мир».

В текущем году «Детский мир» запланировал открыть не менее 70 магазинов, заявил «Ведомостям» гендиректор ритейлера Владимир Чирахов. «Это очень консервативный прогноз», - подчеркнул он.