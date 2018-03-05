​Главные победители «Оскара-2018» // СПИСОК

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдордманд
Лучшая режиссура – Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучшая операторская работа, спецэффекты – «Бегущий по лезвию 2049»
Лучший звук, монтаж – «Дюнкерк»
Лучший оригинальный сценарий – «Прочь»
Лучший адаптированный сценарий – «Зови меня своим именем»
Лучший фильм на иностранном языке – «Фантастическая женщина» (Чили)
Лучший полнометражный анимационный фильм, песня – «Тайна Коко»
Лучший полнометражный документальный фильм – «Икар»
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00