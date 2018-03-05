​Глава Мосгордумы извинился перед Собчак

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты, Ксенией Собчак за стажера МГД, сообщают «РИА Новости».

Накануне на Собчак напали. Ее сбили с ног и со словами «Это за Жириновского» облил водой.

В ее штабе заявили, что «нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова».

Пресс-секретарь депутата опровергла эту информацию. «Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание», — написал Шапошников на своей странице в Facebook и добавил, что молодой человек — стажер Мосгордумы, а не его помощник.