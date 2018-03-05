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​Украинский «Нафтогаз» начал закупки газа в Европе по цене, превышающей российскую в 4 раза

Украинский «Нафтогаз» начал закупать в Европе газ по цене, превышающей российскую в 4 раза, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко.

«За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома», на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил $1000, т. е. в 4 раза больше, чем по контракту с «Газпромом», – пояснил коммерческий директор «Нафтогаза».

Витренко также выразил благодарность «сознательным украинцам» за снижение потребление газа.

По его словам, после прекращения поставок газа от «Газпрома» требовалось «продержаться одни сутки». Он также заявил, что «Газпром» «оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании», поскольку украинские власти сумели обеспечить импорт газа с помощью Европы и «слезли с газовой иглы России».


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Сегодня в 11:16, просмотров: 276, комментариев: 2


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:26
>>За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома», на газ из Европы<<
Они ж это ещё четыре года назад осили
tanatos49
не нравится
Сегодня в 15:25
>>"Нафтогаз" намерен потребовать от "Газпрома" компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется на Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем. Об этом в эфире канала "24" заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко<<
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