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​Бесплатное лишним не бывает: северяне закупаются смартфонами

Тысячи северян купили два смартфона по цене одного. Они стали участниками одноименной акции и вывели телефон XiaomiRedmiNote (Ноут) A5 в лидеры продаж среди всех девайсов февраля. Каждый третий клиент приобретал именно эту модель в салонах связи «МегаФона».

Больше других акцией и современными гаджетами из Поднебесной заинтересовались жители Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, а также Екатеринбурга, Новоуральска, Перми, Тюмени и Челябинска. Эти города стали лидерами по числу продаж.

Самыми популярными днями для покупок в салонах связи оператора стали четверг и пятница. Пиковый период пришелся на 23 и 22 февраля.

«Смартфон – универсальный подарок, который понравится как мужчине, так и женщине. Можно сказать, что нам удалось объединить инь и янь в одной мобильной покупке. Плюс такая удача: можно получить сразу два отличных девайса по одной цене. Впереди 8 Марта, поэтому ждем тех, кто еще не успел найти презенты, в наших салонах», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Смартфон Xiaomi обладает большим дисплеем, камерой 13 МП для качественных фотографий, 4-ядерным процессором для онлайн-игр. Аккумулятор телефона обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео, 16 часов игр и 35 часов в режиме разговора. В рамах акции купить два таких девайса по одной цене 9990 рублей можно до 30 апреля 2018 года.

В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Покупателю нужно дополнительно подключить и оплатить опцию «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона, внесенные деньги используются на услуги связи. Количество товара ограничено.

Подробности акции на сайте


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Сегодня в 10:32, просмотров: 253, комментариев: 0


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