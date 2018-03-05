​В главной номинации «Оскара» победила «Форма воды» Гильермо дель Торо

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший фильм" получила "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, пишет «Интерфакс».

Действие в картине «Форма воды» происходит в США в 1960-х годах в эпоху «холодной войны». Главная героиня - немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает о секретном эксперименте, в ходе которого в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

Напомним, что ранее дель Торо получил статуэтку за лучшую режиссуру.