​Сургутские дети попали на Mercedes Fashion Week

Сургутские дети впервые выступят на лучшем подиуме России — воспитанники модельной школы «Фотомодель по-детски» едут в Москву на Mercedes Fashion Week.
Это первая в текущем году
неделя показов совершенно новых коллекций от известных дизайнеров и брендов.
Ученицы сургутской школы будут представлять, как детскую одежду, так и
коллекции для взрослых, пройдут по одному подиуму с такими кутюрье как Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Игорь
Чапурин, а также лучшими популярными брендами. Также в Москве дети попадут
на смотры в несколько модельных агентств.
В середине марта юные, но уже профессиональные модели вернутся в родной город настоящими звездами.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00