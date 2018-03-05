​Сургутские дети попали на Mercedes Fashion Week

Сургутские дети впервые выступят на лучшем подиуме России — воспитанники модельной школы «Фотомодель по-детски» едут в Москву на Mercedes Fashion Week.

Это первая в текущем году неделя показов совершенно новых коллекций от известных дизайнеров и брендов. Ученицы сургутской школы будут представлять, как детскую одежду, так и коллекции для взрослых, пройдут по одному подиуму с такими кутюрье как Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Игорь Чапурин, а также лучшими популярными брендами. Также в Москве дети попадут на смотры в несколько модельных агентств.

В середине марта юные, но уже профессиональные модели вернутся в родной город настоящими звездами.