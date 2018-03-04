Мужчина с криком «за Жириновского» облил Ксению Собчак водой

В центре Москвы мужчина сбил с ног кандидата в президенты Ксению Собчак после чего облил ее водой, пишет «Интерфакс».

Это произошло «на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева». «Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала», – говорится в сообщении пресс-службы кандидата.

«Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию», – написала Собчак в Twitter.

Напомним, что ранее на этой неделе в ходе предвыборных дебатов на телевидении кандидат в президенты РФ Ксенья Собчак после непечатного оскорблений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского облила его водой.