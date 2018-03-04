​ Россия создаст новый танк на колесной платформе «Бумеранг»

В ближайшее время в России будет создан танк на колесной платформе "Бумеранг", сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление генерального директора «Военно-промышленной компании», разрабатывающей бронетехнику на данной платформе,

«В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе ("Бумеранг" - прим. ТАСС), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время», – рассказал он.

Справка:

Колесные БТР «Бумеранг» - это боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. «Бумеранги» были впервые показаны публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.