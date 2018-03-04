Россиянка заработала бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту

Спортсменка из России Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, сообщает «ТАСС».
Чемпионкой стала голландка Йорин тер Морс, набравшая 150,735 очка, серебро выиграла американка Бриттани Боу (151,915). Другая российская конькобежка Ангелина Голикова заняла шестое место (153,495), Дарья Качанова - 19-е (188,895).
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00