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Собчак предложила устроить «праймериз для либеральных кандидатов»

Кандидат в президенты Ксения Собчак предложила устроить «праймериз для либеральных кандидатов» «внутри» выборов президента 2018 года, пишет «Meduza.io».

Таковым был её ответ на вопрос о возможном объединении «демократических сил» на встрече с избирателями в Самаре.

«В этих выборах участвуют [кандидат от „Яблока“ Григорий] Явлинский и [кандидат от Партии роста Борис] Титов. <…> Давайте сделаем таким образом: пусть победит сильнейший. Вот кто наберет больше процентов на этих выборах, тот и возглавит общую либеральную коалицию. Мне кажется, это было бы справедливо», — заявила она.

Она также добавила, что «обязательно выступит с этим предложением». Однако, по ее мнению, его не примут. Собчак уверена, что «никто не хочет быть на втором месте, даже если это сулит выигрыш всем».


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Сегодня в 15:29, просмотров: 153, комментариев: 0


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