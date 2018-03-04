​ Военно-дипломатический источник: системы ПРО НАТО дырявый зонтик

Российский военно-дипломатический источник заявил, что глобальная система противоракетной обороны США не имеет военного значения в связи с появлением у России новых систем вооружения, сообщает «Интерфакс».

«Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик», – отметил источник.

«Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения. Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям, хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой», – заявил источник.

«Все позиционные районы противоракетной обороны, военно-морские группировки, батальонные группы - теперь, как говорят военные, только хорошие цели», – сказал источник.

Он также отметил, что новое российское оружие - авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - уже поступил в войска, а стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком серийно производится.

«От российского комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет защиты или противоядия», – заявил источник, уточнив, что Россия – единственная страна в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие.