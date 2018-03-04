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​ Военно-дипломатический источник: системы ПРО НАТО дырявый зонтик

Российский военно-дипломатический источник заявил, что глобальная система противоракетной обороны США не имеет военного значения в связи с появлением у России новых систем вооружения, сообщает «Интерфакс».

«Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик», – отметил источник.

«Более 400 ракет, которые намерены развернуть американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых систем вооружений, не представляют никакого военного значения. Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям, хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой», – заявил источник.

«Все позиционные районы противоракетной обороны, военно-морские группировки, батальонные группы - теперь, как говорят военные, только хорошие цели», – сказал источник.

Он также отметил, что новое российское оружие - авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - уже поступил в войска, а стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком серийно производится.

«От российского комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет защиты или противоядия», – заявил источник, уточнив, что Россия – единственная страна в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 306, комментариев: 14


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Комментарии:
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 13:33
"Последним выступил министр обороны. Он сообщил, что наши гранаты самые разрывные в мире. Народ охнул и бросился переодеваться во все чистое" (с)
альберт леонов Дмитрий Крылов
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Сегодня в 13:42
предлагаешь "сдаться" на милость победителям?!
tanatos49 Дмитрий Крылов
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Сегодня в 14:20
"На Красной площади был задержан 42-летний гражданин США. Он рассказывал, что кто-то роет тоннели в Латвию. Врачи предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, дальнейшей судьбой мужчины займутся сотрудники консульства"(с)Rambler

Из ваших?
444 tanatos49
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Сегодня в 14:37
Из ваших. У него такое же шизотипическое расстройство как у твоего Путина, бороздящего просторы вселенной на сверхзвуковых торпедах.
tanatos49 444
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Сегодня в 15:14
Срочно напишите в Пентагон, что вы раскрыли чудовищный блеф Путина! Народ США может спать спокойно!
PS
"Авангард" и "Кинжал" - гиперзвуковые ракетный комплексы, про какое "торпеды" вы изволили бредить?
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 15:30
Танатос, так получилось, что у России и США нынче совпали циклы перевооружения. Американские подводные лодки уже по 50 лет в строю, о состоянии нашего флота мир мог судить, когда через Ла-Манш проволокли несчастного "Адмирала Кузнецова", затем в Средиземноморье роняющего в море самолеты. Да и ракеты в пусковых шахтах по сто лет не могут оставаться исправными, это дураку понятно. То есть, обе страны вынуждено проходят модернизацию. Но только мне почему-то кажется, что твое начальство, использующее для пиара предоставившийся случай, все деньги на модернизацию распилят, а страна останется с резиновыми надувными танками и "полезным грузом", отстрелянным при испытаниях порохового заряда пусковой установки на ролике президентского послания.
444 tanatos49
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Сегодня в 15:44
Дружок! Кинжально-авангардный блеф Путина Пентагону лишь чудовищно увеличит бюджет. Так что можете туда не писать.
tanatos49 444
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Сегодня в 17:02
Мартышка! Вот и ещё один повод вам написать в Пентагон - сохраните деньги американских налогоплательщиков
Читатель
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Сегодня в 17:07
А меня терзают смутные сомнения по поводу всей этой трескотни о каком-то "новом оружии" из 50-х годов.
Сначала шум по поводу кокаина который возят самолеты спецотряда "Россия" и хранят в посольствах России, а потом "шокирующее" выступление сами знаете кого сопровождающееся прекрасной 3D-графикой. Получается все-таки не мука была в чемоданах что ли?
Совпадение? Не думаю.
tanatos49 Дмитрий Крылов
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Сегодня в 17:07
>>о состоянии нашего флота мир мог судить, когда через Ла-Манш проволокли несчастного "Адмирала Кузнецова", затем в Средиземноморье роняющего в море самолеты<<
Ну, тогда вы сможете сделать такие же "глубокие" выводы на основании того, что новенький американский эсминец "Замволт" тащили на буксире через Панамский канал, когда у него главная силовая установка сдохла. Или тут ваша методичка даёт сбой?
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 17:39
Танатос, смело цитирую свою "методичку": это их американческое дело. Ваше же дело - покрывать горе-дипломатов, поддающих стране коксу. Не в смысле "давать угля".
tanatos49 Дмитрий Крылов
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Сегодня в 17:45
>>Да и ракеты в пусковых шахтах по сто лет не могут оставаться исправными, это дураку понятно. <<
CNN: испытания американской противоракеты SM-3 системы Aegis на Гавайях завершились неудачей. Ракету, входящую в комплекс ПРО «Иджис», запустили с наземной установки, чтобы перехватить цель, выпущенную с самолета. Поставленную задачу ракета не выполнила – хотя ей заранее были известны все параметры мишени.

Ракеты говоришь?
tanatos49 Дмитрий Крылов
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Сегодня в 17:49
Ога, ога.
Когда авария случается в РФ - это страх и ужас, когда в США - так мелочь, не стоящая внимания. Сколько дорожек кокса вы "пробежали"? И нет, я не про утреннюю пробежку
Дмитрий Крылов
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Сегодня в 18:04
Танатос, когда твоих, скажем так культурно, "оппонентов" (а по мне это криминальная группировка) ловят на том, в чем как правило они обвиняют других - никаких "дорожек" не надо. Тут как на съездах КПСС - немедленно посещает "чувство полного и глубокого удовлетворения".

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