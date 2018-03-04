В сети появился отрывок новой серии мультфильма про Простоквашино // ВИДЕО

Ранее, 2 марта, состоялся закрытый показ новой серии мультфильма про Простоквашино. Чуть позже Иван Охлобыстин, который озвучивал почтальона Печкина выложил отрывок из мультфильма в свой инстаграм.





Кота Матроскина в мультфильме озвучивает Михаил Ефремов, а Шарика — Гарик Сукачев. Судя по отрывку, показанному Охлобыстиным, мультфильм «осовременили» — у Шарика есть подписчики в соцсетях, а Печкин доставляет посылки, заказанные в интернете.

Напомним, что показ новых серий начнется с 1 апреля.

Планируется, что до 2020 года их выпустят 30 штук. Кроме прежних героев, в новом мультсериале будет сестра Дяди Федора Вера Павловна и грызун Тама-Тама.