​Глава «Нафтогаза» не видит угрозы для поставок российского газа в ЕС

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в ЕС, пишет «ТАСС» со ссылкой на интервью в американской газете The Wall Street Journal.

«Для Европы риски исчезли», – сказал он. «Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел», – приводит утверждение Коболева газета.

Коболев заявил, что «Газпром» снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы. Вследствие чего Украине пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Напомним, что ранее «Газпром» разорвал все контракты с «Нафтогазом», более подробно читайте по ссылке.