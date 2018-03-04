Россия совместно с Китаем займутся изучением Луны

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса, сообщают «Ведомости».

Помимо этого была заключена договоренность о создании Центра данных по лунным проектам.

«Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата “Луна-Ресурс-1” (“Луна-26”) в 2022 г., а также запланированной на 2023 г. китайской миссии посадки в область южного полюса Луны», – говорится в сообщении «Роскосмоса».