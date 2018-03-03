Путин требует доказательства «российского вмешательства» в американские выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что США следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы, сообщает Lenta.ru.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам эти материалы, предоставьте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство, — заявил президент в интервью NBCNews. — Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в Конгрессе США».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.