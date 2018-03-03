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Путин требует доказательства «российского вмешательства» в американские выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что США следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы, сообщает Lenta.ru.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам эти материалы, предоставьте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство, — заявил президент в интервью NBCNews. — Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в Конгрессе США».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.


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Сегодня в 18:40, просмотров: 247, комментариев: 6


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 18:44
Какие такие "доказательства"? Джентльменам верят на слово!
444
не нравится
Сегодня в 20:23
Подлецу все к лицу. Никакие доказательства ему и не нужны. Все его фокусы на уровне: "Какие ваши доказательства? Ручки-то вот они." Не случайно он же и завел шарманку циничной госпропаганды, без устали скрипящей несложную песенку гопника из питерской подворотни:
«Чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде. Все вокруг врут, предают и воруют. И ты не зевай. Кто смел, тот и съел. Ничего не стесняйся. Для нас обмануть, сподличать — не грех. Лишь бы во благо и лишь бы не поймали. А и поймают. Ври, запирайся, никогда не раскаивайся и не извиняйся. Так делают только слабаки. Падающего пни. Доброго обмани. Бессребреника продай. Честного и искреннего оболги. Чем он лучше тебя? Будь готов зазевавшегося соседа в подходящий момент обобрать до нитки. Подкрадывайся тихо незаметно, стреляй в спину и из-за угла, гордись этим, как героическим подвигом. Называй продолжением славных воинских традиций, и все сойдет тебе с рук. Ибо чести нет. Морали нет. Правды нет. Нигде...»
tanatos49 444
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Сегодня в 20:53
>>Подлецу все к лицу. Никакие доказательства ему и не нужны.<<
Эка вы по США прошлись! Осторожнее, с довольствия снимут!
Швондер
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Сегодня в 20:56
Чо тарунитазик пригожинские подачки отрабатываешь? Много шестеркам плотють? А слабо в сирию завербоваться и доблестно выпилиться?)))
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 21:14
Опять вы со своими воображаемыми друзьями разговариваете?
Швондер
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Сегодня в 21:30
Не стыдно народный мидовский кокаин жрать?

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