В США выбрали худший фильм года

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили победителей в ряде номинаций, в категории «Худший фильм» лидировала анимационная кинолента «Эмоджи фильм», сообщает РБК.

Фильму также достались награда в номинации «Худший сценарий», а режиссер картины Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру.

Худшим актером был признан Том Круз за роль в фильме «Мумия», худшей актрисой — актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи 2». В категории «Худший актер второго плана» лидировал Мел Гибсон и его роль в киноленте «Здравствуй, папа, Новый год! 2». Худшей актрисой второго плана признали Ким Бейсингер за роль в фильме «На пятьдесят оттенков темнее», эта картина также победила в категории «Ремейк, пародия или сиквел».

Антипремия Golden Raspberry Awards («Золотая малина», по аналогии с «Золотым глобусом») учреждена в 1980 году американским писателем Джоном Уилсоном и вручается ежегодно.