Пятерка по литературе. Топ детских книг, которые нужно перечитать каждому взрослому, — от куратора фонда «Благо Дарю» Ольги Сидоровой

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает куратор фонда «Благо Дарю» и автор проекта «Музей под открытым небом» Ольга Сидорова:

«Я очень люблю читать. Сейчас, к сожалению, эта страсть носит стихийный характер. Для меня очень ярок контраст восприятия детской и школьной литературы в юном и зрелом возрасте. Второе прочтение и переосознание смысла самых привычных для нас произведений для меня пришло с материнством. Поэтому, несмотря на то, что я люблю философские и объемные произведения, написанные мелким шрифтом, сегодня я хочу порекомендовать к семейному чтению и переосмыслению следующие произведения:

1. Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Это философская сказка. За простым и незатейливым смыслом, легким сюжетом, настолько легким, что можно сравнить с невесомостью, мы попадаем и становимся соучастником реальных событий, мы видим метафоры, символы. Что-то космическое превращается в очень знакомые и жизненные фразы. И мы начинаем переосмысливать понятия добра и зла, обычного человеческого бытия и смысла жизни. Каждая фраза, услышанная маленьким принцем на каждой планете, обличает нашу настоящую жизнь. У вас обязательно останется послевкусие после прочтения этой книги. Это желание чистоты, искренности, доверия.

2. Льюис Кэролл. «Алиса в стране чудес».

Это уникальное произведение. Очень интересная сказка. Вы дадите ей вторую жизнь, перечитав ее снова. Сказка построена на обыгрывании явлений и событий через призму абсурда. Реализация идеи стала возможной благодаря образу главной героини. Алиса пытается найти логическое оправдание нелепым ситуациям, в которых она оказывается. Всегда в этих ситуациях оказывается она по своему желанию, всегда с живым азартом и блеском в глазах. Очень интересны и уникальны умозаключения Алисы.

В заключении произведения все вышеизложенное предстает сном, но Алиса делает очень важные выводы и находить силы перевернуть обычный уклад жизни.

3. Александр Волков. «Волшебник Изумрудного города».

Главный смысл этой сказки в том, что зачастую те качества характера, о которых мечтает человек, уже есть в этом человеке. Не нужно никакое дополнительное волшебство. Страшила был мудрым и рассудительным, но сомневался в этом. Железный Дровосек был добросердечным, он всегда думал о других и старался сделать добро ближнему. Лев был смелым и отважным, он с первых сложных ситуаций показывал это. А Элли — уникальный персонаж. Она для меня, как мамы двух девочек, очень живой и понятный герой.

Благодаря силе урагана улетев от мамы, добившись уважения, найдя друзей, все равно она стремилась обратно к родному дому. Вернувшись в него, она становилась обычной девочкой.

4. Николай Носов. «Незнайка на Луне».

В этой книге вы можете с высоты прожитых лет и с помощью знания даже школьной программы истории увидеть, как лунному капитализму противопоставляется не развитой социализм, а коммунистическое общество со всеми его атрибутами, понятными ребенку.

В Цветочном городе все замечательно, высокотехнологично и бесплатно. На Земле нет денег! На Луне они есть.И вот эта разница в экономической системе еще сыграет злую роль...При этом главные герои в Цветочном городе живут очень дружно, скромно и весело. На Луне все иначе.

В вашем прочтении это будет для детей примером двух миров. А для вас это может стать переосмысливанием прошедшего и настоящего времени.

5. Ханс Кристиан Андерсен. «Русалочка».

В этой сказке нет злобных козней, интриг, ненависти. Здесь есть Русалочка, ее желание жить, любить и перейти в другую реальность, не оглядываясь ни на что. Ее любовь с полной отдачей, с абсолютным самопожертвованием. И с желанием обрести бессмертную душу, чтобы жить вечно. Эти два желания для Русалочки связаны воедино: ни первого, ни второго Русалочке получить не удалось. Но отпустив свои желания, попросив прощения у семьи и позволив себе принять самостоятельное решение, она получает даже больше, чем она хотела.

В итоге она превращается в пену и переходит в воздух и видит, осознает все, что было. У нее приходит принятие и осознание ситуации, она обретает бессмертную душу».