Олимпийские BMW начали продавать в интернете

Автомобиль BMW X4, полученный за участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, выставлен на продажу в интернете, сообщает «Интерфакс».

«Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», - говорится в объявлении, размещенном на портале auto.ru.

Машина продается за 4 миллиона рублей.

Еще до награждения в прессе сообщалось, что золотые медалисты зимней Олимпиады получат BMW X6, серебряные - X5 и бронзовые - X4. Однако позже выяснилось, что среди наградных машин были только BMW X4 и X5.