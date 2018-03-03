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Минобороны: США создали заповедник террористов в Сирии

США используют подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов, сообщает РИА Новости.

«Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — рассказал заместитель министра обороны Александр Фомин.

Кроме того, по словам замминистра, США не пускают гуманитарные конвои в лагерь беженцев Рукбан, расположенный неподалеку от находящийся Эт-Танфа, из-за чего там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

В конце ноября прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг своей базы в Эт-Танфе, изолировали более 50 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Москва предложила Вашингтону совместно обеспечить безопасность доставки помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 94, комментариев: 0


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