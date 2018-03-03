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Российский фильм получил французскую премию «Сезар»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке, сообщает «Медуза».

Лучшим фильмом был признан «120 ударов в минуту» Робина Кампийо.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Церемония пройдет 4 марта.

Картина претендовала на «Золотой глобус» и премию BAFTA, но не получила наград.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 55, комментариев: 0


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