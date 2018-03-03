Российский фильм получил французскую премию «Сезар»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил французскую национальную кинопремию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке, сообщает «Медуза».
Лучшим фильмом был признан «120 ударов в минуту» Робина Кампийо.
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева претендует на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Церемония пройдет 4 марта.
Картина претендовала на «Золотой глобус» и премию BAFTA, но не получила наград.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00