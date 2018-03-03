Трамп продлил антироссийские санкции еще на год

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 год из-за ситуации на Украине, сообщает «Ведомости».

В администрации американского президента отметили, что действие указа о санкциях продлевается еще на год, потому что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.