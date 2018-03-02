На модернизацию электроэнергетики потратят 3,5 триллиона рублей

На строительство и модернизацию энергетической инфраструктуры будет направлено 3,5 триллиона рублей, сообщил заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко.

В программу войдут и объекты генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), отметил он. Кравченко уточнил, что к ВИЭ относятся «солнце, ветер, малая гидра и мусор».

«Мы постарались на 3,5 триллиона рублей представить в правительство предложения по модернизации. Мы их представили. ВИЭ вошло. 3,5 триллиона рублей — это вся генерация», — сказал Кравченко.

Ранее в феврале на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича Минэнерго представило расчеты по объему доступных для проектов модернизации и новой стройки в генерации средств в объеме около 3,5 триллиона рублей.