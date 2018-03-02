«Газпром» разорвал все контракты с «Нафтогазом»

«Газпром» объявил о том, что вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа, сообщает Lenta.ru.

Решение принято после вердикта Стокгольмского арбитражного суда в рамках разбирательства между двумя компаниями. Как отметил глава российской госкомпании Алексей Миллер, арбитраж «принял асимметричное решение», которое нарушило баланс интересов сторон по контрактам.

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — сказал он, добавив, что в сложившейся ситуации российская сторона считает продолжение действия контрактов экономически нецелесообразным и невыгодным.

«Газпром» и «Нафтогаз» инициировали разбирательство еще в 2014 году. Как стало известно 28 февраля, Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» объявили, что не согласны с решением суда и намерены защищать свои права.