​Песков прокомментировал слова Путина о применении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить свое вооружение в случае нападения на страны - члены ОДКБ. Однако отметил, что с Сирией нет союзнических договоренностей, сообщает «Интерфакс».

«Есть ОДКБ, есть другие союзнические обязательства», – сказал Песков, объясняя, о каких союзниках говорил Владимир Путин в своем послании.

Песков добавил, что хоть Сирия и является союзником России, но отношения с точки зрения международных обязательств оформляются с помощью договорной базы.