​Центризбирком напомнил об административной ответственности за нарушение порядка дебатов

Центризбирком разъяснил, что кандидатам в президенты, направляющим доверенных лиц на дебаты вместо себя, придется письменно объяснять причину своего отсутствия, сообщают «Ведомости».

Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что уважительной причиной может быть только болезнь или исполнение должностных обязанностей. В других случаях кандидат должен явится лично.

Во всех остальных случаях доверенное лицо должно прибывать в студию с письмом, в котором кандидат объясняет причины отсутствия. По словам Гришиной, за подобные нарушения правил предусмотрена административная ответственность.