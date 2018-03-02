​Лукашенко о запрете белорусского молока: это стало наглым политическим инструментом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), потребовав от чиновников отстаивать интересы страны, сообщают «Ведомости».

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» - цитирует Лукашенко государственное информагентство «Белта».

Он уверен, что белорусские представители в Совете ЕЭК работают плохо. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 г. и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что с 26 февраля Россия запретила ввоз молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции из Белоруссии.