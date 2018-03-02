​Трамп и Меркель обсудили заявление Путина о новых ракетах

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил созданные в стране новейшие вооружения, сообщают «Ведомости», со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем и их негативным влиянием на работу международного сообщества в сфере контроля над вооружениями», – говорится в сообщении.