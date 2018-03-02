​Продавец дизельного топлива «развел» сургутянина почти на 400 тысяч рублей

Полицейские ловят продавца дизельного топлива, который обманул сургутянина на 385 тысяч рублей.

Мужчине позвонили на мобильный и предложили купить дизельное топливо по цене ниже рыночной. Данное предложение заинтересовало покупателя, и он решил перед покупкой проверить качество топлива. Мошенник позвонил в компанию, которая занимается поставкой топлива и сделал заказ. Сотрудники компании отгрузили необходимое количество топлива и отправили в Сургут потерпевшему.

Довольный качеством топлива мужчина решил приобрести побольше товара и перевел мошеннику 385 тысяч рублей на банковскую карту. Водитель привезший топливо, решил удостовериться у своего руководства, что деньги поступили на счет и топливо можно отдавать, но в компании поступление денежных средств не подтвердили. Тогда потерпевший решил снова позвонить продавцу, но у того уже был отключен телефон.