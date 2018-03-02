Трое сургутских полицейских спасли девушку, которая перестала дышать за рулем, и врезалась в столб

На имя начальника УМВД России по Сургуту поступило письмо от сургутянки, которая выразила безграничную благодарность нескольким сотрудникам полиции, которые помогли спасти ее дочь.

Во время несения службы на пересечении улиц 30 лет Победы и пр. Взлетный сотрудники ОБППСП Павел Шихатов и Дмитрий Балабанов заметили автомобиль, который врезался в дорожное ограждение. К месту происшествия также подъехал инспектор ДПС Анатолий Сельсков. Очевидец пояснил полицейским, что данный автомобиль двигался во встречном направлении и, в какой-то момент, девушке-водителю стало плохо, она начала задыхаться и потеряла управление.

Полицейские проверили пульс, он отсутствовал. Мужчины оказали первую медицинскую помощь, сделали непрямой массаж сердца.

По словам сотрудников скорой помощи, благодаря грамотным действиям полицейских, удалось поддержать кровообращение у пострадавшей до приезда скорой. Девушку реанимировали.