​Ведущему Первого канала сделали замечание за комментарии во время предвыборных дебатов

Центризбирком сделал замечание журналисту Первого канала Анатолию Кузичеву, который ведет предвыборные дебаты кандидатов в президенты, пишет «Meduza».

Ксения Собчак пожаловалась на него за то, что он давал оценки и характеристики репликам кандидатов. Ее поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она назвал такое поведение ведущего недопустимым и сделала ему устное замечание.

«Все-таки это ведущий, его обязанность вести корректно дебаты, предоставляя слово кандидатам. И не давая им оценок и комментариев. Прошу принять к сведению», — пояснила Памфилова.

Отметим, что 5 марта пройдет встреча Памфиловой с кандидатами и представителями телеканалов в президенты для обсуждения формата дебатов в прямом эфире.