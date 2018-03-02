ОАО «Тюменьэнерго» закончило 2017 год со снижением чистой прибыли в сто раз, сообщает «РБК Тюмень».

Показатель чистой прибыли за отчетный период у компании упал с 2,3 млрд до 23,3 млн рублей. Такие данные приведены в бухгалтерской отчетности общества. Также сократилась прибыль от продаж. За год показатель уменьшился на 2,1 млрд рублей. При этом выручка компании, наоборот, выросла на 500 млн рублей. Если в 2016 году показатель был 57,39 млрд, то по итогам отчетного периода он достиг 57,89 млрд рублей.

Уставный капитал общества равен 27,4 млрд рублей, чистые активы — 125,5 млрд.