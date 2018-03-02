​Кремль призывает не воспринимать послание Путина как милитаристское

Кремль призвал не воспринимать послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию как милитаристское, пишет «Интерфакс».

«Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это (заявления президента о разработке в РФ новейших стратегических вооружений - ИФ) как основную часть послания президента также неверно», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ключевой момент послания Путина - идея технологического прорыва.

«Призываю обратить внимание на основную мысль послания - эта идея, о которой в самом начале акцентированно сказал президент - идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире. И в данном случае задача России - успеть сделать этот рывок у нас, мы имеем все необходимое для этого, потому что мир идет по скачкообразной траектории развития и нам сейчас главное - оседлать эту технологическую волну», – сказал он журналистам.