​Starbucks запускает новый формат кофеен в России

Сегодня, 2 марта, заработает первая кофейня Starbucks Drive Thru, сообщают «Ведомости» с ссылкой на заявление сети.

Новый формат позволяет сделать заказ круглосуточно, не выходя из машины. При этом в течение дня – с 8 утра до 11 вечера – можно также перекусить непосредственно в кофейне.

Первая такая идея появилась у McDonald’s. Ее «Макавто» открылся в 1996 г. в Москве.