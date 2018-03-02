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​Starbucks запускает новый формат кофеен в России

Сегодня, 2 марта, заработает первая кофейня Starbucks Drive Thru, сообщают «Ведомости» с ссылкой на заявление сети.

Новый формат позволяет сделать заказ круглосуточно, не выходя из машины. При этом в течение дня – с 8 утра до 11 вечера – можно также перекусить непосредственно в кофейне.

Первая такая идея появилась у McDonald’s. Ее «Макавто» открылся в 1996 г. в Москве.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 214, комментариев: 0


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