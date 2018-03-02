​69 процентов россиян следили за Олимпиадой 2018. Они рассказали, кто их восхитил больше всего

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за ходом олимпиады следили 69 процентов россиян, пишет «Интерфакс».

Большую часть зрителей привлекли интересны им виды спорта (48 процентов), тогда как 13 процентов смотрели почти все трансляции, а 8 процентов выбрали соревнования с участием российских атлетов, где у них были шансы на медали.

Самое большое восхищение у болельщиков вызвали российские фигуристки, завоевавшие серебро (Евгения Медведева – 37 процентов) и золото (Алина Загитова – 27 процентов), а также хоккейная сборная - победитель турнира (33 процента).

Серьезных разочарований российские зрители не испытали – 77 процентов затруднились назвать спортсменов, чьими выступлениями они были бы крайне недовольны.