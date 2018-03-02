​Глава Чечни предложил название для новой российской крылатой ракеты

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету «Пальмира», пишут «Ведомости».

Такое название может быть дано в честь погибших в Сирии солдат, отметил Кадыров. Погибшие в Сирии летчик Роман Филипов, старший лейтенант сил специальных операций Александр Прохоренко, полковник Олег Пешков и другие российские солдаты являются героями России, которые старались сохранить мир, сохранить чудо, написал он в своем Telegram-канале.

«Чудо» - один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России. - «Ведомости»). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют «Северной Пальмирой». На мой взгляд, название «Пальмира» для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом», – сказал Кадыров.