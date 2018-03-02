​Нелегальное казино стало одним из крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео

Интернет-казино Azino777 (находится в черном списке Роскомнадзора) вошло в топ-20 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео в 2017 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope.

Также запрещенное казино заняло 14 место и по количеству просмотров рекламы, обогнав при этом "Яндекс", Coca-Cola и Tele2.

"Коммерсантъ" отмечает, что из топ-20 рекламодателей десять показывают видео и на ТВ: это Pepsi, Mars, Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser и т. д. Только четыре участника топа - интернет-компании: кроме Azino777, это Mail.ru Group, Google и "Яндекс".