В России могут запретить высаживать «зайцев» на мороз

Законопроект Минтранса РФ о запрете перевозчикам высаживать безбилетников, если при этом может возникнуть угроза их жизни, прошел межведомственное согласование, сообщает ТАСС со ссылкой на этом замминистра транспорта РФ Николая Асаула.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин обратился в правительство РФ с предложением принять поправки в нормативные акты, которые запрещали бы перевозчикам высаживать из транспорта несовершеннолетних пассажиров в темное время суток при низких температурах. Поводом для обращения депутата стал случай в Новокузнецке Кемеровской области, где кондуктор высадил из общественного транспорта малолетнего пассажира, находившегося без сопровождения взрослых, при температуре минус 35 градусов. Однако, как указывал Горелкин, данная проблема приобрела федеральный характер.

Как сообщает замминистра, инициатива "прошла межведомственное согласование, поддержана Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства".

На данный момент законопроект внесен в правительство, уточнил Асаул.