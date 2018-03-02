​Сотрудники Югорских компаний не хотят работать из-за нездоровой атмосферы в коллективе

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди сотрудников российских компаний, в том числе компаний Ханты-Мансийского АО, чтобы выяснить, что мотивирует их на работу, а также какие меры наказания за проступки они считают уместными.

Таким образом, самым важным фактором, снижающим мотивацию к работе, респонденты назвали нездоровую атмосферу в коллективе (58 процентов). У 51 процента пропадает желание работать, когда им ставят непонятные задачи, а отсутствие карьерных перспектив заботит 41 процент опрошенных.

Кстати, еще одним немаловажным антимотивирующим фактором оказалось наказание без аргументации (32 процента).

Среди факторов весомой мотивации к работе стали деньги – так ответили 86 процентов опрошенных. Также в ТОП-3 самых мотивирующих вещей вошли интересные задачи (51 процент) и обоснованные карьерные перспективы, которые сотрудник может ощутить прямо сейчас (49 процентов).