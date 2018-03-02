​Utair поздравляет с Международным женским днем и дарит купоны на скидку

Авиакомпания Utair поздравляет с Международным женским днем — 8 Марта и дарит 10 процентную скидку на билет.

Она будет действовать на все рейсы компании с 1 по 31 марта при покупке в эти же даты на сайте utair.ru и в мобильном приложении Utair. Чтобы получить скидку необходимо просто ввести промокод Utair8.

«Многие из нас уезжают из родных мест навстречу новым возможностям и редко видят маму. Utair понимает, как важно лично поздравить ее с 8 марта — это лучший подарок. Надеемся, что полеты домой на 8 марта станут традицией для пассажиров Utair», — прокомментировала Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии».