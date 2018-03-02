​В СурГПУ прошёл окружной «Intensive Professional Day»

На базе Социально-гуманитарного факультета СурГПУ состоялось мероприятие нового формата – деловая площадка «Intensive Professional Day», в работе которой приняли участие учащиеся сузов округа. Мероприятие было направлено на развитие профессиональных навыков обучающихся направлений «Сервис на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Работа площадки по направлению «Сервис на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса» была сосредоточена на базе «Лаборатории сервиса СурГПУ» и гастропаба «Кунжут». Совместная практическая деятельность учащихся профессиональных колледжей Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Мегиона и Лангепаса и студентов СурГПУ позволила им окунуться в новую коммуникативную среду, которая не только приближена к их профессионализации, но и отличается особой мотивационной атмосферой. В рамках сессии прошли мастер-классы ведущих специалистов региона, в том числе Романа Войко (на фото) и Ольги Глушковой.

Программа направления «Документационное обеспечение управления и архивоведение» также была достаточно насыщенной. Мастер-класс «Использование баз данных в муниципальных архивах» проводился на базе Сургутского городского архива, в рамках которого участникам были продемонстрированы возможности использования современных информационных технологий в информационно-справочной работе современного архива. В частности, с базой данных, разработанной студентами Сургутского педагогического университета.