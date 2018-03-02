​Лектор «Популярной науки в Сургуте» успокоил сургутян: биотопливо не заменит нефть

24 февраля гуманитарном корпусе СурГУ прошла очередная лекция в рамках проекта «Популярная наука в Сургуте». Ее провел научный журналист, главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский. Разговор был посвящен насущной и актуальной для сургутян теме – биотопливу и тому, способно ли оно заменить нефть и газ.

Алексей Паевский развеял беспокойство жителей нефтяной столицы – если биотопливо и сможет заменить углеводороды, то далеко не сейчас и далеко не везде. Он рассказал, что в локальных точках Земли использование биотоплива экономически выгодно, но в глобальном плане для его производства в целях обеспечения всего человечества пока не хватит существующих площадей – как минимум на нынешнем технологическом этапе развития.

Посетители лекций с большим интересом слушали Алексея и задавали ему множество вопросов. Те, кто пропустил это событие или хочет переслушать то, что рассказывал гость, смогут сделать это, дождавшись видеоматериалов с лекций, которые будут опубликованы в официальной группе «Популярной науки в Сургуте» – https://vk.com/nauka_v_surgute.

Кроме того, 25 февраля Алексей провел вторую встречу с сургутянами, где рассказал о том, как стать хорошим популяризатором науки. Она прошла в здании Сургутского интеллектуального клуба, который располагается на ул. Ленина, 35.

Напомним, что в рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: научный журналист Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии; специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта; астроблогер и работник частной космической компании Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса.

Следующая лекция «Популярной науке в Сургуте» пройдет в конце марта 2018 года. Она будет посвящена органической и неорганической еде, а также химическим добавкам в пище.