​Баффет и Цукерберг потерял $7,5 млрд за три дня

Состояние американского брокера и миллиардера Уоррена Баффета за три дня уменьшилось на $3,74 млрд после падения фондовых индексов. Примерно такую же сумму потерял основатель Facebook Марк Цукерберг — за это же время его состояние сократилось на $3,71 миллиардов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Неудачной стала втора половина недели и для главного исполнительного директора Alphabet Ларри Пейджа, состояние которого снизилось на $3,1 млрд, и создателя Google Сергея Брина (-$3 млрд).

Агентство отметило, что 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg с 26 февраля «потеряли» $128 млрд.