​Путин: гонка вооружений началась после выхода США из договора ПРО

Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора по ПРО (противоракетная оборона) стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией, пишет «Интерфакс».

«Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», – заявил Путин в интервью телеканалу NBC. Он назвал «пропагандой» заявления Вашингтона о начале холодной войны.

По словам Путина, Россия успешно провела испытания новейших систем стратегического оружия, признав, что часть его еще требует доработки, а часть готова к действию.