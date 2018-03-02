В гости к Бригаде У придут ребята, благодаря которым Россия получила хоккейное золото

Радио № 1 в России* – радио чемпионов! 2 марта в 8:30 (по МСК) в гости к Бригаде У придут ребята, благодаря которым Россия получила такое ценное хоккейное золото, – олимпийские чемпионы по хоккею на льду, звёзды хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов и Сергей Андронов!

Сборной России по хоккею на этой Олимпиаде удалось практически невозможное – одержать победу в зрелищном финальном матче с Германией, за которым следил весь мир. Интрига сохранялась до последнего момента. И именно наши ребята взяли верх в этом ледовом противостоянии и завоевали первое в новейшей истории России олимпийское золото в этом виде спорта! Так что в это утро Джем, Илья и Вики встречают самых настоящих национальных героев!

У всех слушателей Европы Плюс появится возможность из первых уст узнать о непростой борьбе, о «золотой» шайбе Капризова и чувствах наших хоккеистов в тот момент, когда они поняли: они завоевали золото на Олимпиаде в Пхёнчхане! А некоторым даже удастся познакомиться с Кириллом Капризовым и Сергеем Андроновым лично, заполнив анкету на сайте и получив приглашение в студию. Следить за происходящим в прямом эфире можно будет на сайте, в официальной группе ВКонтакте и в мобильном приложении Европы Плюс.

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.