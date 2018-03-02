​Сбербанк намерен снизить ставки по ипотеке в течении двух лет

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что банк снизит ставки по ипотеке до 7 процентов годовых в ближайшие годы, сообщают «Ведомости».

«Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7 процентов в течение одного-двух лет», – передал он через пресс-службу банка.

Отметим, что ранее Греф, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, сказал, что Сбербанк будет снижать ставки по ипотеке, но когда это произойдет, не уточнил.